USA vandenõuteoreetik Alex Jones peab koolitulistamise eitamise eest ohvri vanematele 4 miljonit dollarit maksma

Rahasumma on küll palju väiksem, kui hagejad, Scarlett Lewis ja Neil Heslin nõudsid. Kohtuprotsessi alguses nõudsid nende advokaadid 150 miljonit dollarit, vahendab CNN.

Advokaat Mark Bankston ütles, et hagejad on siiski vandekohtu otsusega rahul. Bankston lisas, et nad said Jonesilt raha juba enne kohtuprotsessi sanktsioonide tõttu, mille kohus oli Jonesile määranud.

„Olles juba kindlustanud Jonesilt 1,5 miljonit dollarit trahvidena, on hagejad nüüd saamas 5,6 miljonit, mis Alex Jones peab neile maksma,“ ütles Blankston.

Jonesi ootavad juba ees järgmised kohtuprotsessid.

Jones ise nimetas kohtu otsust oma vandenõuteooriatele pühendatud väljaandes Infowars „tõe suureks võiduks“.

„Nad arvasid, et panevad meid kinni,“ ütles Jones. „Aga see vandekohus mõistis tõde ja pidas propagandale vastu.“

Vandekohtu otsus on osaline lõpp aastaid kestnud protsessile, mis algas 2018. aastal, kui Lewis ja Heslin Jonesi ja tema ettevõtte Free Speech Systems kohtusse kaebasid.

Jones väitis pärast 26 hukkunuga Sandy Hooki tulistamist alusetult, et see oli lavastatud. Mitmete kohtuasjadega silmitsi sattudes tunnistas Jones hiljem, et tulistamine siiski toimus. Sel nädalal tunnistas Jones kohtus, et ta usub nüüd, et see oli sada protsenti tõeline.

Kohtunik Maya Guerra Gamble otsustas oktoobris, et Jones on õiguslikult vastutav emotsionaalsete kannatuste tekitamise eest Lewisele ja Heslinile. Samuti otsustas Gamble, et Jones on vastutav Heslini laimamise eest.

Vandekohtu otsus, kuigi valuraha oli palju väiksem, kui hagejad nõudsid, saadab siiski sõnumi avalikus ruumis valede levitajatele, et sellel võivad olla tagajärjed.