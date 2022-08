VIDEO | Kaitsevalmiduse ekspert Olenivka sõjavangla plahvatusest: Venemaad ei huvita rahvusvaheline õigus, veel vähem inimlikkus

Muudatused, mis on toimunud - Venemaa relvajõud paigutavad oma üksusi ümber Donetski ja Luhanski piirkonnas, et olla valmis vastupealetungiks. Sellega nad nõrgestavad enda kaitseliinide pidamist, aga see ei tähenda, et nüüd oleks ukrainlastel sealt lihtne läbi murda. Selle kaitseliini rajamine on toimunud 2014. aastast ja selle kindlustamine on olnud mastaapne. Kaugtule ehk suurtükitule kasutamine Venemaa poolt on väga märkimisväärne.