VIDEO | Neljale Kentucky politseinikule esitati süüdistus Breonna Taylori tapmises

Endine Louisville'i politseijaoskonna detektiiv Joshua Jaynes ja praegune seersant Kyle Meany said süüdistuse kodanikuõiguste rikkumises ja õigusemõistmise takistamises. Nimelt kasutasid viimased valeteavet, et saada läbiotsimismäärus. 2020. aasta 13. märtsil just selle alusel Taylori koju tungitigi, vahendab Reuters.