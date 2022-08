Katri Raik: narvalaste seas levib üleskutse hävitada Saksa sõjaväekalmistu. Ootame väga, et valitsus saadaks tanki kohta mingi signaali

„Rääkisin eile peaministriga, kes ütles, et valitsuse esindaja peaks kindlasti Narva tulema. Kes ja millal, seda signaali tulnud pole. Me ootame seda väga,“ märkis Narva linnapea Katri Raik, kes tahtnuks näha valitsuselt tanki puudutavaid järgmisi samme juba eile.

Raik märkis, et kuigi ka narvalased üritavad üldiselt võtta suvepäevist viimast, on kohalike tähelepanu koondunud laias laastus siiski just nimelt tankile.