Eesti ajalehtede ühtne seisukoht: Narva tank tuleb jalamaid ära viia. See on julgeoleku küsimus

Seejuures tuleb asi ära teha kiiresti. Kolmapäeval Narva tanki ümber kogunenud rahvasumm andis kinnitust tõdemusele, et paraku on möödas parim aeg eemaldada punamonumente, kirjutab Eesti Päevalehe juhtkiri. Iga venitatud päev muudab asja ainult hullemaks.

Ajalehed kirjutavad, et tanki teemaga on juba mitmel erikohal valesti läinud - asja on liiga kaua edasi lükatud, vastutust veeretatud linnavalitsuse ja riigi vahel ning antud lubadusi, mida pidada ei saa. Näiteks lubas siseminister Läänemets, et tanki eemaldamise kuupäevast ja kellaajast antakse varem teada.