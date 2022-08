Lavrov: USA katsed domineerimist laiendada on perspektiivitud, Moskva ja Peking on rahvusvahelise õiguse tugipunktid

Lavrov rääkis „kõikelubatavusest, mida demonstreerivad Ameerika kolleegid ja püüavad iga kord kinnitada oma domineerimist“ üha uutes maakera punktides, vahendab Interfax.

„Ja iga korraga mõistab see, kes seda jälgib, selle poliitika perspektiivitust, mille järgi võib sulgeda silmad ühele olukorrale, ühele kriisile, mille on tekitanud USA, ja oodata, et kõik saab olema enam-vähem hästi. Ei, ameeriklased on võtnud kursi igasuguse iseseisvuse mahasurumisele,“ lausus Lavrov.

„Täpselt samamoodi, nagu nad otsustasid teha Ukrainast ohu Vene Föderatsioonile ja ignoreerisid pikki aastaid kõike venepärast hävitanud Kiievi režiimi rassistlikku poliitikat. Täpselt samamoodi ignoreerisid nad proua Nancy Pelosi visiidiga Taiwanile kõiki omaenda põhimõtteid, mille on avalikult välja öelnud, ja veendumusi, milles on veennud kõiki, pettes muu hulgas iseennast. Täpselt nii rikkusid nad Ukraina puhul julgeoleku jagamatuse põhimõtteid, millele on kõrgeimal tasemel alla kirjutanud ja mille on lihtsalt jalge alla tallanud,“ rääkis Lavrov.

Moskva ja Pekingi strateegiline partnerlus on aga üks tugipunktidest liikumisel õiguse, eelkõige ÜRO harta põhimõtete võidule pääsemiseks rahvusvahelistes suhetes, teatas Lavrov.

„Ma olen veendunud, et meie strateegiline partnerlus on üks tugipunktidest liikumisel rahvusvahelise õiguse võidule pääsemise poole. <...> Eelkõige ÜRO harta, mis kuulutas välja riikide suveräänse võrdõiguslikkuse põhimõtte. USA rikub seda põhimõtet igapäevaselt igal pool ja see nõuab loomulikult reaktsiooni. Meie Hiina Rahvavabariigiga osaleme hiljuti loodud ÜRO harta kaitse sõprade grupis. Ma leian, et see on perspektiivikas idee, mis väärib laiendamist, ja me oleme kindlad, et selle tööga ühinevad uued liikmed,“ ütles Lavrov.