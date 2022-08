Politsei otsib Ülemiste parklas tänavakihutajate kogunemisel viga saanud inimesi

Võimud paluvad kõigil, kes selles juhtumis viga said, võtta ühendust politseiga aadressil pohja.lmt@politsei.ee. Juhtumis osalenud sõidukijuht on küll tuvastatud, kuid ka tema võib politseiga ise ühendust võtta.

Ühtlasi tuletab politsei meelde, et lõbutsemiseks või erinevate sõiduvõtete- ja stiilide harjutamiseks tuleb valida selleks sobiv ja ettenähtud koht, kus oma tegevusega ei panda ohtu pealtvaatajaid ega kaasliiklejaid. Kui on tõsine soov oma sõiduoskusi arendada, siis näiteks kontrollitud ja turvatud rajad palju sobivamad kohad oma erinevate kurvide ja rajapiiretega. Ainult seal õpib autot tõeliselt valdama ja vaid nii on sellest tegevusest ka kasu.