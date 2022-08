Kaitseminister Pevkur: Vahemere piirkonna julgeolek on väga oluline ka Eestile

„Eesti vaade julgeolekule hõlmab 360 kraadi, see tähendab, et Eesti peab Vahemere piirkonna julgeolekut väga oluliseks ning me oleme pühendunud rahu ja turvalisuse tagamisele ka alliansi lõunaosas. Praktikas väljendub see Eesti panustamises välisoperatsioonidesse,“ ütles kaitseminister Pevkur.

„Geograafiliselt oleme me Kreekaga NATO ja Euroopa Liidu eesliiniriigid idas ja lõunas. See lähendab meid ja aitab paremini mõista üksteise julgeolekuprobleeme,“ lisas Pevkur.

Olulise teemana oli päevakorras Venemaa Ukraina-vastane agressioon ning võimalused Ukrainale jätkuva sõjalise abi osutamiseks.

„Ukrainas toimuv Venemaa Föderatsiooni agressioon mõjutab meid kõiki. Me ei tohi väsida Ukraina toetamisest ja abistamisest. Kremli eesmärk on hävitada senine reeglitel põhinev maailmakord. Sõda Ukrainas näitab, et Kreml ei kõhkle selle eesmärgi saavutamiseks sõjalist jõudu kasutamast,“ märkis Pevkur.

Eestil ja Kreekal on hea koostööperspektiiv eriti küberkaitse, sõjaväelise hariduse ja kaitsetööstuse valdkonnas. Kreeka on osalenud Balti Kaitsekolledži õppetöös nii õppejõudude kui õppuritega. Samuti on Kreeka NATO Küberkaitsekoostöö keskuse üks panustajariikidest.

Kaitseminister Hanno Pevkur osaleb Ateenas ka Reservohvitseride aastakogunemise lõpetamisel, pidades seal sõnavõtu.