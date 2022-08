Välisminister Reinsalu: lääs peab suurendama Ukrainale antavat kaitseabi

„Eile, kui arutasin Kiievis oma hea sõbra ja kolleegi Dmõtro Kulebaga agressioonikuritegude organiseerijate rahvusvaheliselt vastutusele võtmist, leppisime kokku, et asume selle saavutamise nimel üheskoos tööle,“ märkis välisminister. „Täna kohtusin ühtlasi Ukraina sõjaväeüksustega ja kuulsin neilt vahetult, mida nad vajavad, et pidada vaprat võitlust sissetungijaga. Lääs peab suurendama kaitseabi Ukrainale, et neil oleks piisavalt varustust ja tehnikat, et täita oma eesmärk ja see ebaõiglane sõda võita.“