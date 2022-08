Keskkonnaamet: Umbusi jõe reostus Jõgeval ja Põltsamaal taandub

„Oleme koostöös kohaliku kogukonnaga jõest kokku korjanud üle 4000 surnud kala, nende hulgas 1286 jõeforelli ja 39 vähki. Kindlasti lisandub surnud kalu lähipäevil veel, kuid kalade jt veeloomade massilist suremist enam ette näha ei ole. Kuni Lustivere paisjärveni on vesi jões juba lõhnatu ja läbipaistev, samuti ei ole reostust tuvastatud Umbusi külast allavoolu,“ ütles büroo juhataja Kukk.

Reostuse mõju on praegu kõige suurem Lustivere paisjärves ja selle taga olevates tiikides, kus läbivool on väga aeglane. „Kindlasti on reostuse tõttu kahjustunud Lustivere paisjärve põhjaloomastik. Keskkonnakahju täpsustame reostuse põhjustanud ettevõtte suhtes juba alustatud väärteomenetluse käigus,“ sõnas ta.