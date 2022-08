Liisa Oviir: ERJK ootab justiitsministeeriumilt tegutsemiseks laiemat tööriistakasti

ERJK arutas täna Liisa Oviiri sõnutsi muuhulgas ka Parvel Pruunsilla teemat, kuid märkis, et otseselt midagi ebaseaduslikku ei täheldatud.

„Komisjoni ühine seisukoht oli see, et konkreetsed annetused on tehtud vastavalt õigusriigi põhimõtetele ja seadustele. Seadus lubab eraisikul annetada nii poliitikutele kui poliitilistele erakondadele. See on tavapärane praktika, et annetatakse oma maailmavaate pinnalt,“ märkis Oviir Delfile. „Eraldi temaatika on aga see, kuidas mõjub ühe või teise isiku väga suur mõju poliitikas, kuid see pole enam ERJK teema.“

Kuna Ekspressi loos ja selle taustal on jutuks tulnud ka muude mõjuorganisatsioonide rahastamise järelevalve, siis mida arvab Oviir sellest, et poliitilise olemuse ja mõjuga MTÜ-del tuleks rahataskud avalikuks teha?

Tarvis avalikku debatti

Vajadust ta iseenesest selliseks käiguks näeb, kuid õiget lahendust ta ise koheselt välja pakkuda ei oska. Oviir arutles laiemalt, et siin tuleks seadusloomel sekkuda. Ja seda mitte ainult MTÜ-de, vaid iseenesest ka erakondade endi rahastuse vaatevinklist.

„Oleme teinud siin aastaid ettepanekuid erakondade seaduse täiendamiseks, andmaks meile teatud pädevusi juurde. Üks nendest on olnud sidusorganisatsioonide temaatika. See tuleks paremini lahti kirjutada, paremini sõnastada. Lisaks tuleks meile anda õigus kolmandatelt isikutelt küsida tõendeid – see on olnud üks suur probleem, kui erakonnal on valimiste ajal PR-partneriteks suured ettevõtted, kuid me ei näe selle lõppsumma sisest kulude jagunemist, me ei näe peidetud summasid,“ kirjeldas Oviir murekohti. Lahendus on siiski silmapiiril. „See on justiitsministeeriumis töös, et täiendada seadust, andmaks meile kui komisjonile tööriistu juurde. See on ääretult oluline.“