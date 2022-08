VIDEO | Kaja Kallas narvalastele tanki eemaldamise pärast hüvesid ei pakuks: mingit üks ühele vorstikauplemist küll ei ole

„Ei, see tank on taparelv. See tank tegelikult sümboliseerib seda, et inimesi tapetakse praegu ka Ukrainas. Seal pole lahkunuid. Nii et ei, need otsused on täiesti eraldiseisvad. Oleme teinud otsused punamonumentide eemaldamiseks Eesti avalikust ruumist (sh Ida-Virumaal Narvas) ja nende otsustega läheme sellega edasi,“ sõnas peaminister. „Ida-Virumaa saab valitsuselt väga palju raha erinevate projektide jaoks. Näiteks õiglase ülemineku fond, Ida-Viru keskhaigla sai raha juurde, erinevad Euroopa rahad, mida oleme sinna suunanud. Pöörame Ida-Virumaale väga palju tähelepanu ja pöörame ka edaspidi. Aga niisamuti ei saa vaeslapse ossa jääda ka teised Eesti piirkonnad.“