VIDEO | Narva linnapea Katri Raik kogunemisest tankimonumendi juures: olukord on tõsine, aga ma pole mures

Raik lisas, et ta ei ole mures kolmapäeva õhtuse tankimonumendi juures kogunemise pärast, kuigi olukord on tõsine. „Ei olnud tuhandet inimest, ei ole mõtet peljata. Alluti provokatsioonile, eks me kõik elame sotsiaalmeedia järgi ja seal levib erinevaid üleskutseid,“ ütles ta.

Raik ütles, et volikoguga soovitakse kohtuda valitsuse liikmetega, kes vastutavad Eestis paiknevate teise maailmasõja mälestusmärkide tuleviku eest.

„Me soovime üksmeeles leida Narva punamärkidele lahendus ja me ei räägi siin ainult tankist, sest Narva ei ole ühe tanki linn, vaid rohkematest mälestusmärkidest,“ ütles Raik.

Raik lisas, et viimaste päevade jooksul on tulnud ettepanekuid ka linnakodanikelt, mida tankiga teha, ning neid arutatakse. Ta loodab, et riigiga leitakse ühine lahendus, kuigi lihtne see pole.

Politsei pressiesindaja ütles Delfile, et öösel ja täna hommikul olid mõned inimesed endiselt monumendi juures. Pressiesindaja lisas, et korrarikkumisi pole olnud ja olukord on endiselt rahulik, kuid politsei hoiab ka täna monumendi juures olukorral silma peal.

Peaminister Kaja Kallas ütles tänasel pressikonverentsil, et valitsus on otsustanud punamonumendid eemaldada nii ruttu kui võimalik. Ta lisas, et mis puudutab Narva tanki, siis peab valitsus tegema teisaldamisotsuse ise.

Kallas ütles, et tank on taparelv, mitte mälestusobjekt, ja samuti pole selle all sõjahauda. „Lõppeesmärk on nii Narva tank kui ka teised punamonumendid eemaldada praegustest asukohtadest. Valitsus oli selles üksmeelel,“ ütles ta.