Tallinnas Nautica keskuses avati uuendusliku kontseptsiooniga Rademari kauplus

Uues Rademari kaupluses on sporditarvete ja brändide valik kliendi jaoks üles ehitatud tavapärasest erinevalt. Rademari juhatuse liikme Margus Juksari sõnul on Nauticas esimene spordipood, kus jalanõude sein on löödud lahku. „Meil ei ole enam suurt pikka jalatsiseina, vaid näiteks treening- või jooksujalanõud on sama kategooria rõivaste juures, et külastajal oleks lihtsam jalanõude juurde sobivad rõivad leida ja vastupidi,“ tutvustab Juksar uuenduslikku lahendust.

„Klient saab Nautica keskusest kätte tervikliku valiku.“ Nautica keskuse omanikettevõtte Capfield tegevjuht Kaarina Pagil

Kliendi mugavuse eesmärgil paiknevad kassad poe keskel, nii saab klienditeenindaja paremini abiks olla. Muutunud on veel proovikabiinid ja valgustus, mis aitab sobivad spordirõivad välja valida.

Margus Juksar tunneb heameelt, et Rademar on taas kesklinnas liikuvale inimesele lähemal, ja peab Nautica asukohta väga heaks. Uuest kauplusest leiab rõivaid ning jalanõusid treeninguks, vaba aja veetmiseks ja õues liikumiseks tervele perele. Esindatud on laias valikus kõik Rademari suuremad brändid, nagu Nike, Adidas, Puma, Didriksons, Columbia, Icepeak, Champion, EA7, Halti, Luhta ja Vans.

Nautica keskuse omanikettevõtte Capfield tegevjuht Kaarina Pagil rääkis, et keskuse eesmärk on keskenduda järjest enam Eesti oma inimestele. „Sadamapiirkond on uus ja arenev keskkond meie linnaruumis, millele aitame Nautica keskuse arenguga omalt poolt kaasa,“ märkis Pagil ja lisas: „Nautica eesmärk on olla kodukeskuseks eelkõige kohalikule elanikule. Samas mitte ära unustades laevaga saabuvat turisti, kellele Rademar oma laia ja tugeva brändivalikuga loob olulist lisaväärtust.“

Kaarina Pagili sõnul on keskuse arendamisel tähelepanu pööratud kaupluste omavahelisele sünergiale. „Klient saab meie keskusest kätte tervikliku valiku,“ lausus ta ja lisas, et spordikaubad on Nautica keskuse kaupluste seas TOP 5 hulgas.