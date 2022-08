Rehvid õiglase hinnaga: mida panna tähele, enne kui internetist uued rehvid ära tellid?

Kui sõidad sageli nii maanteel kui ka maastikul või katteta teedel, siis on tõenäoliselt oluline, et rehvid oleksid mitmekülgsed, samas on ainult maantee- ja linnasõitu harrastava juhi jaoks kõige olulisemateks märksõnadeks kütusekulu ja madal rehvimüra. Need pole aga ainsad aspektid, mille osas rehvid üksteisest erinevad – sooritus, vastupidavus, koormusindeks ja veel mitmed aspektid määravad, millised rehvid on kõige sobilikumad just sulle. Peamised märksõnad on harilikult välja toodud rehvi etiketil, kuid kindlasti tasuks enne ostu sooritamist end kurssi viia rehvietiketi olemusega ja internetist rehvide ostmise soovitustega .

Rehvide valimisel tuleks alustada enda vajadustest ja eelarvest. Rehvide valik on lai ja kuigi tihti minnakse uusi rehve ostma ainult mõttega, et saaks need võimalikult soodsalt, siis tegelikult tuleks rehvid valida vastavalt sellele, milleks neid peamiselt kasutama hakatakse. Oma vajaduste kaardistamisel tasub mõelda, kus igapäevaselt sõidetakse ja millised omadused on rehvide juures kõige olulisemad.

Selleks, et uute rehvide leidmine eriti lihtsaks ja mugavaks muuta, on Rehvid Pluss kokku pannud kasuliku juhise, mis aitab veebipoodide meeletus valikus mõistuse säilitada ja teha kõige kasulikuma ning soodsama otsuse.

Kui tundub, et rehv vajab vahetamist, siis kõige lihtsam ja mugavam on uued rehvid ja nende vahetuspunkt leida internetist. Nagu tänapäeval ikka, on erinevaid pakkujaid palju ja igaühe erinevustesse ei jõua alati süveneda. Hea rehvi valimine ei ole küll raketiteadus, kuid teatud nüansse tundes on tihti võimalik leida pakkumisi, kus soodsa hinnaga saab kätte igati kvaliteetsed rehvid . Eriti hea, kui rehvid saab ostetud ja vahetatud samas kohas.

Kõige muu kõrval ei saa jätta tähelepanuta ka seda, millised rehvid autole tegelikult sobivad. Pea kõik rehvimudelid on saadaval erinevates mõõtudes, mistõttu tuleks välja otsida just see, mis sobib sinu autole. Rehvide mõõduks on näiteks 205/55/R16 – numbrid väljendavad vastavalt laiust, kõrgust ja läbimõõtu. Kui laiuse ja kõrgusega on rehve soetades veidi mänguruumi, siis läbimõõdu dikteerib velg, seega tasub uusi rehve tellides seda kindlasti tähele panna. Kui sobivate rehvide mõõtu ei tea, siis ei tasu muretseda – leiad selle info oma praegustelt rehvidelt, auto käsiraamatust, või saavad nõuga abiks olla spetsialistid Rehvid Plussis. Täpsema info sobivate rehvide valimisest leiad siit.

Milliste tootjate rehve eelistada?

Hoolimata sobivast rehvist on ostuotsuse juures oluliseks kaalutlemiskohaks rehvide hind. Kuigi soodsalt võib leida ka uusi rehve, siis pakuvad paljud müüjad kõige odavamalt rehve, mis on juba kasutatud ning on seepärast lisaks kehvemale sooritusele ka oluliselt vähem vastupidavad kui uued rehvid. Seetõttu tasub pigem valida uued rehvid ning mõista, et need pakuvad turvalisust ja sõidurõõmu oluliselt kauemaks.

Kuid ka uute rehvide puhul tasub silmas pidada, et erinevad tootjad keskenduvad erinevatele omadustele ja sihtgruppidele, seetõttu ei ole kõige kallim rehv ilmtingimata igale juhile kõige paremini sobilik – kõigile on oma ning isegi sama hinnaklassi piires leiab palju häid valikuid, mille seast tuleks üles leida see, mis on just konkreetsel juhul kõige sobilikum.

Enne rehviostu tegemist tasub veidi mõelda, mis on see, mida tegelikult vajad.

Näiteks ei tähenda hea hinnaga Aasia päritolu rehv alati seda, et tegu oleks ebakvaliteetse või halva sooritusega valikuga, kuid siiski tasub meeles pidada, et tippkvaliteet maksab. Kuigi kõrgema otsa Aasia rehvid võivad olla väga head, siis ei suuda need iial konkureerida tootjatega nagu Pirelli. On oluline mõista, et iga tootja keskendub oma nišile ja seetõttu tulebki valida tootja, kes vastab oma toodanguga konkreetse juhi ootustele.