VIDEO ja BLOGI | Kallas Narva tankist: see on taparelv, mitte mälestusmärk ja peab kaduma

Kallas ütles tänasel pressikonverentsil, et valitsus otsustas punamonumendid avalikust ruumist eemaldada. Kindlat ajagraafikut ta selleks ei maininud. Ta lisas, et mis puudutab Narva tanki, siis peab valitsus tegema teisaldamise otsuse ise.

Kallas lisas, et tank on taparelv, mitte mälestusobjekt ning samuti pole selle all sõjahauda. „Lõppeesmärk on nii Narva tank kui ka teised punamonumendid eemaldada praegustest asukohtadest. Valitsus oli selles üksmeelel,“ ütles ta.