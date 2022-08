VIDEO | Hiina alustas enneolematuid lahinglaskmistega sõjaväeõppusi ümber Taiwani

Varsti pärast plaanipärast algust kell 4 Greenwichi aja järgi teatas Hiina kesktelevisioon CCTV, et õppused on alanud ja lõpevad pühapäeval kell 4 Greenwichi aja järgi. Õppused hõlmavad lahinglaskmisi merel ja õhuruumis ümber Taiwani, vahendab Reuters.

Taiwani ametnikud on öelnud, et õppused rikuvad ÜRO reegleid, tungivad Taiwani territoriaalruumi ning on otsene oht vabale õhu- ja mereliiklusele.