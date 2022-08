Teadmata kadunud inimesi otsiv sihtasutus sai kingituseks drooni

Sellist tüüpi droonide profikaamera abil on inimene maastikul selgelt eristatav juba mitmesaja meetri kauguselt, neid saab kasutada ka pimedal ajal ning vihmase ilmaga. Samuti eristab droon metsloomi inimestest, vahendas ettevõte pressiteates.

SA Kadunud juht Aare Rüütel rääkis, et sihtasutus seadis tänavuseks aastaks eesmärgiks kahe taolise drooni ja staabibussi soetamise.

„Julianuse poolt saadud droon on hädavajalik töövahend meie vabatahtlikele. Nüüd on pool droonide eesmärgist täidetud, aga teise poole täitmiseks on veel pikk maa minna. Droon annab meile maastikuotsingutel ja ka asulates vajalikku kiirust. Eriti hädavajalik on see kehvades ilmastikuoludes, kus ellujäämise protsent langeb kiiresti,“ sõnas ta.

Rüütli sõnul käivad asutuse vabatahtlikud erinevatel üle Eesti korraldatavatel ohutuspäevadel ja laatadel, müüvad loosipileteid ning OPEROG otsingugrupi meeneid. Tänu sellele on teise drooni ostuks kogunenud 700 eurot.

„Selleks, et saaksime teise drooni ja kaks staabibussi, kus on suured ekraanid droonipildi jälgimiseks, on meil tarvis koguda ca 70 000 eurot. Näitena toon kõrvale meie eelmise aasta eelarve, mis annetustest kogunes - see oli 28 000. Selle raha eest tegime 219 otsingut, millest 55 korral olime puhtalt maastikul. Kokku päästsime mullu 27 elu, millest kahel korral oli elude päästmisel suureks abiks päästekomando droon, mida aga alati pole võimalik otsingutele saada. Meie termodrooni eelarvesse on vajaliku tehnika soetamiseks sel suvel koos laatade ja ohutuspäevade 700 euroga annetatud kokku 3300 eurot, millest nähtub, et ettevõtjate nagu Julianus Inkasso toetus on ülioluline.“