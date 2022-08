VIDEO | Narva meeleavaldajad: rebige tank maha, siis on lilli kaks korda rohkem

Sotsiaalmeedias hakkasid levima teated, et tanki lähedal toimub meeleavaldus, sest kuulujuttude järgi hakati tanki täna ära vedama. Umbes kell pool kaheksa oli monumendi juures umbes 50 inimest ja korrakaitsjad jälgisid toimuvat. Kaks või kolm inimest, kes olid rahva seas, tegid aktiivselt oma telefoniga videoid toimuvast. Nende tähelepanu köitis eriti ajakirjanike kohalolek.

Inimesed arutasid omavahel, mida teha, kui mälestusmärgi juurde sõidavad masinad, mis hakkaks monumenti ära vedama. Mõned soovitasid, et võiks korraldada järelevalvet. Teised soovitasid tee blokeerida.

Kuid kõige enam, mis ühtlasi oli selle ootamatu meeleavalduse põhjus, olid inimesed mures selle pärast, et mälestusmärk kavatsetakse lammutada.

„Siin me - narvakad - nõnda seisame. Igal siinsel venekeelsel inimesel olid vanaisad, kes võitlesid. Neil on endiselt oma mälestused. Kas sa tahad Kirde-Eesti õhku lasta?“ ütles emotsionaalselt üks meeleavaldusel osaleja, kes arvas, et monument võidakse maha võtta.