VIDEO ja FOTOD | Narva tanki juurde on kogunenud sadakond inimest. Linnapea Raik: see on provokatsioon

Politsei pressiesindaja sõnul on politsei kohal ja jälgib olukorda. „Inimesi ja autosid on kogunenud ning politsei jälgib korda, et poleks provokatsioone ega kasutataks keelatud sümboleid,“ lisas ta. Pressiesindaja sõnul on praegu olukord rahulik, keegi pole provokatsioone ega suuri loosungeid hõisanud. Kohal on patrullekipaažid, koerapatrull ja kaks kiirreageerija ekipaaži.

Pressiesindaja sõnul on viimaste andmete kohaselt autosid kohal 117, kuid täpsem inimeste arv pole teada. Kohalviibiva Delfi korrespondendi sõnul lasevad monumendist möödasõitvad autod signaali. Inimesed toovad monumendi juurde lilli.

Narva linnapea Katri Raik ütles Delfile, et täna hakkas sotsiaalmeedias levima valeinfo, et täna kell 17 võetakse monument maha ning see on põhjus, miks inimesed on monumendi juurde kogunenud. Raiki sõnul on tegemist provokatsiooniga ning ta loodab, et õhtu tuleb rahulik.

„Meie omalt poolt kinnitame, et see on provokatsioon ja see on praegu see, mida me saame hetkel teha,“ ütles Raik. Ta lisas, et see kõik näitab, kuidas teema on ühiskonnas väga laetud.

„See teema on väga keeruline ja Narva inimeste seisukoht on erinev teiste eestlaste seisukohast, meil on tegemist väärtuskonfliktiga,“ ütles Raik. Ta lisas, et tal on kahju, et Narva on muutunud teiste jaoks tanki linnaks.

Uudis on täiendamisel.