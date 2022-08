Vene programmeerija kiitles, kuidas ta Eestis makse väldib, nimetas riiki „russofoobseks“, kaotas lõpuks töö ja saadeti riigist välja

Olles kaks kuud Gruusias ja oodates seal Eesti viisat, tegi naine endale seal IP-seritifikaadi. Gruusia väikeettevõtele määratakse väga madal maksumäär - ainult 1%, Eestis on see määr 60%. Programmeerija ei tahtnud ettevõtet Eestis ümber registreerida, kuigi seadused seda nõudsid. „Ma ei taha, et 60% minu sissetulekust kuluks mõnele Ukraina pagulasele,“ kirjutas ta Twitteris.