FOTOD | Reinsalu kohtus Ukraina presidendiga: peame suurendama survet Venemaale

Kohtumistel president Zelenskõi ja peaminister Šmõhaliga rõhutas välisminister Reinsalu, et hoolimata sellest, et Venemaa jätkab ebainimlikku sõda Ukrainas, tuleb alustada Ukraina ülesehitamisega. „Peame lõpetama lubaduste andmise ja asuma tööle,“ ütles Reinsalu kohtumisel peaminister Šmõhaliga. „Talv on tulemas ja paljudel inimestel puudub Venemaa tekitatud purustuste tõttu peavari. Aeg tööle asuda on praegu.“