Minister Peep Peterson pani ametiühingu juhi koha maha: uus juht on Jaan-Hendrik Toomel

Ametühingute keskliit valis tänasel volikogu erakorralisel koosolekul uueks esimeheks Jaan-Hendrik Toomeli, kes on ametühingutega seotud 2010. aastast. Uus juht valiti umbes aastaks, kui toimub järgmine ametiühingute korraline kongress.

Toomeli sõnul on näha suunda, kus töötajatele soodsaid tingimusi pakkuvad ettevõtted ja väiksele tööjõukulule panustavad tööandjad vastanduvad aina teravamalt. „Erinevus n-ö heade ja kehvemate töökohtade vahel on järjest suurem ja seetõttu on järjest raskem rakendada ka universaalset regulatsiooni,“ selgitas Toomel.