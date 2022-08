Venemaa välisministeeriumi ametnik: Läänega koostöö tegemise ajastu on pöördumatult möödas

Drobinini sõnul võib sõltumata „sõjalise erioperatsiooni“ kestusest ja tulemusest juba nüüd konstateerida, et üldiselt konstruktiivse, kuigi mitte probleemivaba koostöö Läänega 30-aastane ajastu on pöördumatult lõppenud“.

„Vastase eesmärk on purustada meie riik strateegiliselt, kõrvaldades ta geopoliitilise konkurendina. Tuleb aru saada, et russofoobselt meelestatud kollektiivse Lääne näol on meil tegemist ohtliku, motiveeritud ja vaatamata järkjärgulisele ja pöördumatule ühise jõu nõrgenemisele ikkagi tugeva vastasega, kellel on eesrindlik sõjalis-tehniline potentsiaal ja kontroll märkimisväärse osa maailma turgude, finantsressursside, logistikaahelate ja informatsioonivoogude üle,“ kirjutas Drobinin.