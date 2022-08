Delfile on vihjatud, et Jaan Tootsi teed Keskerakonna liidriks aitavad sillutada tõelised raskekaallased, endised ministrid Mailis Reps ja Janek Mäggi. Otsesõnu nad end Tootsi meeskonnaks ei tunnista, kuid nendivad, et on talle tõepoolest nõu andnud.