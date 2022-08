Väärt töökoht Tartus: Lidl värbab uue poe meeskonda

Meil on kogenud ja mõistvad juhid Kõik Lidli poejuhatajad ja piirkonnajuhid on läbinud põhjaliku väljaõppe välismaal, mille käigus on nad poetööd läbi ja lõhki tundma õppinud. Seeläbi saavad nad oma meeskondadele maksimaalselt toeks olla. Seda kinnitab ka Maarika: „Olles varasemalt töötanud Peetriga samas ettevõttes ja saanud temalt kutse Lidlis tööle asuda, võin kindla südamega öelda, et rahulikumat ja mõistvamat juhti kui Peeter on raske leida. Tean, et ka Lõunakeskuse poemeeskonda tervitab samade omadustega juht!“

Me oleme kui üks suur ja toetav perekond Lidli Kalda tee poetiim kiidab palju ka toetavat õhkkonda. „Peale tööintervjuud jäi minusse kohe soe tunne, et minusse suhtutakse soojalt ja arvestatakse kui pereliikmega. Minu jaoks on äärmiselt oluline see, et kui mul on näiteks lapsega vaja arsti juures käia või juhtub midagi erakorralist, siis on alati leitud võimalus, et saaksin oma käigud tehtud,“ sõnas Liisi.