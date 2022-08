Moskva: Venemaa-vastane „hübriidsõda“ võib viia tuumakonfliktini

„Venemaa vastu, kes on sunnitud kaitsma oma seaduslikku õigust tagada põhilised julgeolekuhuvid, on valla päästetud hübriidsõjakampaania, mis toob kaasa selle, et tuumariigid liiguvad otsese relvastatud konflikti poole,“ tsiteeris Venemaa esindus ÜRO juures Višnevetski sõnu, vahendab Interfax.

Višnevetski rääkis, et Venemaa panustab sellesse, et vabastada maailma massihävitusrelvade ohust, on oma strateegiliste relvade potentsiaali pärast 1980. aastaid vähendanud 85% ja et Venemaa algatusel pikendati 2021. aasta veebruaris strateegilise ründerelvastuse piiramise lepingut viie aasta võrra.