Gerhard Schröder: on suur viga Ukraina võimalikke järeleandmisi juba ette maha teha

Pärast vestlusi oma Vene sõbraga arvab Schröder nüüd, et on veel võimalusi diplomaatilise lahenduse saavutamiseks.

„Hea uudis on, et Kreml tahab lahendust läbirääkimiste kaudu,“ ütles Schröder Sternile.

Hiljuti saavutatud kokkulepe sõja osapoolte vahel vilja ekspordi üle Ukrainast on Schröderi sõnul „esimene edusamm“, mida saab võib-olla „pikkamööda relvarahuks laiendada“.

Endist kantslerit on juba ammu tema erakonna sotsiaaldemokraatide (SPD) sees kritiseeritud tema läheduse pärast Putinile ning Vene nafta- ja gaasitööstusele. Sõda Ukrainas nimetas Schröder nüüd intervjuus taas „Vene valitsuse veaks“, aga kaitses samas oma kontakte Moskvaga.

„Aga miks peaksin ma lõpetama suhtlemise, mis on õiguslikult võimalik ning ei tekita mulle ega minu perekonnale probleeme?“ küsis Schröder.

Schröder rääkis, milliseid järeleandmisi Ukraina peaks tegema

Schröderi sõnul „on suur viga Ukraina võimalikke järeleandmisi Venemaa „dikteeritud rahuna“ juba ette maha teha“. Schröderi sõnul on tõeliselt tähtsad probleemid lahendatavad, sealhulgas on võimalik kompromiss Donbassi üle ning „relvastatud neutraalsus“ Ukraina jaoks NATO liikmelisuse alternatiivina.

Schröder rõhutas, et Krimm on tema arvates Kiievi jaoks kaotatud.

„Ettekujutus, et Ukraina president Zelenskõi võtab Krimmi sõjaliselt tagasi, on ju absudne,“ ütles Schröder. „Kes usub tõsimeeli, et Venemaa president võiks Krimmi taas ära anda?“