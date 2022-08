VILJA KÜSIB | Helir-Valdor Seeder Pruunsilla mõjuvõimust: ärme näe tonti seal, kus teda ei ole

Ei, aga see kujuneb alati nii, et päevadega ei saa hakkama, tuleb ka ööd appi võtta, nii ka seekord. Seekord oli öiseid läbirääkimisi suhteliselt vähe. Olen osalenud paljude koalitsioonide moodustamisel ja varem on öiseid läbirääkimisi olnud palju rohkem kui viimasel korral.

Kaja Kallas teid vist haiglas vaatamas ei käinud, küll aga peeti läbirääkimisi Viljandis, kus teil oli mugavam. Kallas tviitis, mäletan, pool neli hommikul, et läbirääkimised lõppesid just, aga tulemusta. See on teie taktika – tõmmata partnerite närvid nii pingule, kurnata ära, et lõpuks ütlevad nad: jah, Helir, teeme pealegi nii, nagu sina tahad?

Aga tõesti, koalitsiooniläbirääkimisi tuli mul alustada haiglapalatis. Ajakirjandus jõuab igale poole ja näeb kõike, poeb läbi ka uksepraost ja aknapilust. Nii ka seekord. Väga sooviti ja paluti, et vaja oleks aktuaalset pilti, mitte arhiivist võetut. Ma küsisin arstilt luba, kas niimoodi tohib pildile jääda, ja ka ajakirjanikud pidid seda küsima. See luba anti ja selline pilt sai tõesti tehtud. Olulisem oli pildi sisu: koalitsiooniläbirääkimised lõppesid uue valitsuse moodustamisega.

Einoh, see oli nali. Mina usaldasin arste täielikult ja tundub, et kõik õnnestus väga hästi. Mõnda kohta ei pea poliitikud oma nina toppima, arstide otsused jäägu ikka arstide teha.

Enne saadet viskasite nalja, et tahtsite saada uut kullast puusa, ja mul tuli meelde, et olete ju kulda ostnud. Tahtsite kulla puusa sisse paigutada, siis on raskel ajal hea võtta?

Tervis paraneb, olen juba mõne päeva liikunud ilma abivahenditeta. Varsti kõnnin nii, et ei saa enam aru ja ei mäletagi, et operatsioon on olnud.

Kummaga oli kergem läbi rääkida, kas Kaja Kallase või Jüri Ratasega?

Kõikide koalitsioonide moodustamine on erinäoline. Ei saagi vastata. On olnud erinevalt keeruline.

Kummaga oli toredam?

Mõlemaga oli erinevalt tore. Uus algus on alati emotsionaalselt positiivne. Läbirääkimised olid nii keerulised kui ka huvitavad. Kõige rohkem võitis läbirääkimiste tulemusena eesti rahvas. Teie sealhulgas.

(Irooniliselt.) Selles ma ei kahelnudki. Teid kahtlustati pidevalt, et mängite kahte mängu ja olete tegelikult kokku leppinud Ekreikke tegemises. Mis hetkel läks Kallasega asi tõsiseks ja mis te siis Jüri Ratasele ütlesite?

Kõike, mida ajakirjandus kirjutab, ei saa tõsiselt võtta.

Teie ju lehti ei loegi, nagu me hästi teame.

Jah, vastab tõele. Ma ei muutnud seisukohti. Algusest peale oli selge, kellega läbirääkimisi alustame. Nagu meediale teada andsime, nii oli. Ettepanek tuli Kaja Kallaselt ja Jüri Rataselt. Analüüsisime olukorda ja otsustasime alustada läbirääkimisi sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonnaga. Mingit valgustushetke või signaali, et meil on ka teine alternatiiv, ei olnud. Sellega spekuleeris ajakirjandus.

Te andsite Kaja Kallasele kogu aeg mõista, et teil on aega küll, et teil on võimupositsioon.

Vastupidi. Olime ettepanekuid tehes väga konstruktiivsed. Meie ettepanekute rohkusest loeti välja, et tahame venitada, et tegelikult me ei tahagi seda koalitsiooni. Meie soovisime sisulisi läbirääkimisi.

Mis te Jüri Ratasele ütlesite? Et sorry, Jüri...

Sedasama, mis ajakirjandusele. Et meil on väga raske teha praegu koalitsiooni Keskerakonna ja EKRE-ga. Just oli toimunud hääletus riigikogus hinnangu andmises Ukraina sõjale. Kümme keskerakondlast ei olnud valmis tunnistama Venemaad agressorriigiks. Keskerakonnaga koos ei oleks me saanud ka nii kiiresti üle minna eestikeelsele haridusele. Nii et me ei saanud teha Keskerakonnaga koalitsiooni, see ei oleks Eesti arengu seisukohalt mõistlik.