OTSEBLOGI | Zelenskõi: venelastel on suurtükiväe osas endiselt ülekaal, Donbassis on sõnulkirjeldamatu põrgu

Zelenskõi märkis, et sõna „HIMARS“ on saanud ukrainlaste jaoks pea sõna „õiglus“ sünonüümiks.

„Ja Ukraina kaitsjad teevad kõik selleks, et okupandid kogeksid iga nädal üha valusamaid kaotusi tänu sellele väga efektiivsele süsteemile. Jah, tõesti, me ei suuda veel täielikult murda Vene armee üleolekut suurtükiväe osas ja elavjõus ja see annab lahingutes väga tunda, eriti Donbassis – Piskõs, Avdijivkas ja teistel suundadel. Seal on lihtsalt põrgu. Seda ei saa isegi sõnadega kirjeldada...“ ütles Zelenskõi.