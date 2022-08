Pelosi nimetas Taiwani üheks vabamaks ühiskonnaks maailmas, Hiina reageeris sõjaväeõppustega

Taiwani parlamendi asespiiker Tsai Chi-chang tänas Pelosit Taiwanile tuleku ja „kaljukindla toetuse“ eest ning ütles, et USA kongressi delegatsiooni visiit kujutab endast tugevaimat kaitset ning demokraatia ja vabaduse väärtuste konsolideerimist.

Pelosi ütles oma avalduses, et tema visiit Taiwanile austab Ameerika kõigutamatut pühendumist Taiwani elujõulise demokraatia toetamisele.

Hiina välisministeerium teatas, et Pelosi visiidil on tõsine mõju Hiina-USA suhete poliitilistele alustele ning see riivab tõsiselt Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.