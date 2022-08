Konflikt Hiina ja USA vahel küpsemas? Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi maandus Taiwanis

Hiina on säärase käigu eest USA-d hiljuti teravalt hoiatanud, mis omakorda teeb Valgele Majale muret: Pelosi visiit võib vallandada kriisi Taiwani väinas ning halvendada niigi pingelisi USA-Hiina suhteid.

Hiina saatis riikliku ringhäälingu CCTV teatel enne Pelosi saabumist üle Taiwani väina kaks hävitajat Su-35. Lisaks on Hiina oma rannikualal tõstnud nähtavalt militaarset kohalolekut. Ka Ameerika tegi militaarse žesti: Pelosi külaskäigu ajaks on Taiwani lähedusse viidud 4 USA sõjalaeva.

Visiidist ei teatatud ette ja see on osa Pelosi ringreisist Aasias: ametlikult pidi ta väisama Singapuri, Malaisiat, Jaapanit ja Lõuna-Koread, kus ta on juhtinud väikest kongressi delegatsiooni. Taiwani külastamine polnud ametlikus kavas kirjas.