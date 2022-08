Võimupööre Põhja-Sakala vallas! Kas Priit Toobalist saab vallavanem?

„Täna teatas Põhja-Sakala vallavanem Jüri Hansen oma tagasiastumisest. Tunnustan Jüri otsust. Olukorras, kus vallavanemal ei ole otsustusvõimelist vallavalitsust, oli see ainuvõimalik ja õige samm,“ kirjutas Toobal sotsiaalmeedias.

„Volikogu esimehena kutsun esimesel võimalusel kokku vallavolikogu istungi, et valida uus vallavanem ja kinnitada vallavalitsus. Vaakum ja otsustamatus, mis on kestnud, ei saa ega tohi enam kaua kesta. Kandideerin Põhja-Sakala vallavanemaks ja küsin selleks juba järgmisel istungil volikogult mandaati. Asun selleks omale toetajaid otsima,“ lisas ta. „Et peatada see ebastabiilsus, siis annan teada, et kui minust peaks saama järgmine Põhja-Sakala vallavanem, siis ma ei kandideeri järgmise aasta märtsis toimuvatel parlamendivalimistel vaid keskendun kuni järgmiste kohalike valimisteni vallavanema ametile.“

Edukas opositsionäär

„Põhipõhjus on see, et Priit Toobal teeb nii jõulist tööd, et mul ei ole enam vallavalitsust, keda juhtida,“ vastas Hansen Sakala küsimusele, miks ta ameti maha paneb. Kuidas kirjeldaks olukorda Toobal ise?

Priit Toobal märkis Delfile, et soovitas vallavanemal taanduda ametist juba kuu aega tagasi.

„Ütlesin talle juulikuu alguses, et mina ei jaga tema nägemust valla juhtimisest ning et ta võiks ametist loobuda,“ sõnas praegune volikogu esimees, kes loodab peagi ise vallavanemaks saada.

Et Hansen on viidanud, justkui oleks Priit Toobali töö tulemuseks asjaolu, et tal pole enam valda, mida juhtida, on süüdistatu kirjelduse kohaselt pooleldi õige, pooleldi mitte. Toobal ütles seepeale, et loomulikult tegi ta käike, mis viisid täna Hanseni tagasiastumiseni, kuid väitis, et pikemat plaani kui sellist ta skeemitanud polnud. „Tekkinud olukord näitab ikka seda, et vallavalitsuses polnud talle lihtsalt toetust,“ sõnas Toobal.

Kärpida, kärpida, kärpida

Kui Toobal Põhja-Sakalat juhtima asub, kaob abivallavanema positsioon ära.