„See tank tuleb ära viia, selles ei saa olla mitte mingit kahtlust, see on Eesti-vastase agressiooni sümbol,“ ütles Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev. Ta lisas, et küsimus ei ole ainult Narva tankis. „Kõik punavõimu monumendid tuleb Eesti pealt kiiremas korras ära koristada.“