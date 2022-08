Ladõnskaja-Kubits jättis kultuurikomisjoni esimehe valimistel hääletamata: Kersna ei tohiks ministritoolilt tagasi astuda ja siis kõrgemat kohta võtta

Ladõnskaja-Kubits kinnitas, et jättis salajasel hääletusel hääletamata, sest ta ei arva, et Kersna peaks peale haridusministri kohalt tagasi astumist veel mõjukama koha saama. „Parlamentaarses riigis on komisjoni esimehe koht kõrgem, kui ministritool, sest kultuurikomisjon jälgib kahte ministeeriumit korraga. Kui Liina Kersna otsustas, et ta astub tagasi, siis kuidas saab ta otsustada, et liigub edasi veel kõrgemale kohale?“ küsib Ladõnskaja-Kubits ja lisab, et küsimus on poliitilise kultuuri austamises.