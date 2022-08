„Pole lihtne see ettevõtja elu. Muidugi on masendav ja halb tunne, aga tuleb edasi elada ja toimetada,“ sõnab Aktsiaseltsi Pajusi ABF juht Lembit Paal ummistuse kohta, mis päädis veereostuse ja kalade hulgalise hukkumisega. Ta rõhutab, et juhtunu kordumine on edaspidi välistatud.