Küsitlus: 35% venemaalastest usub, et Päike tiirleb ümber Maa

Niisiis oli 35% vastanutest veendunud, et Päike tiirleb ümber Maa. 15 aastaga on see näitaja kasvanud seitse protsendipunkti, teatasid analüütikud. Samas oli vaid 12% küsitletutest nõus väitega, et Maa teeb tiiru ümber Päikese ühe kuuga. 2007. aastal vastas nii 14%.