FOTO | Ida-Virumaa haubits-punamonument teisaldati sõjamuuseumisse

Eesti Energia pressiesindaja Reimo Raja sõnul tehti elektrijaama ümber samal ajal eri töid, mistõttu jäi haubits ette. „Mälestusmärkide registrist seda ei leia ja meie pole pädevad, et hinnata selle ajaloolist väärtust. Pidasime siinkohal nõu Vaivara Sinimägede muuseumiga, kes on juba aastaid tagasi selle vastu huvi tundnud,“ ütles ta. „Nüüd on muuseum läbinud uuenduskuuri ja neil on haubitsa hoiustamiseks paremad tingimused.“