Dmitri Medvedev avaldas raju postituse Venemaa „lõpmatute“ piiride taastamise kohta, mis kohe kustutati

„Mitte kellelegi ei tohiks jääda kahtlusi, et saatuslik viga, mis leidis aset üheksakümnendate alguses, parandatakse, mingeid suveräänsuse paraade ei tule enam kunagi ja kõik rahvad, kes asustasid kunagi suurt ja võimsat Nõukogude Liitu, hakkavad jälle elama koos sõpruses ja teineteisemõistmises. Ja selleks ei ole meil kahju ei jõust ega vahenditest. Ja me oleme juba hakanud seda teed mööda liikuma. Pärast Kiievi ja kogu Malorossija vabastamist natsionalistide bandedest, mis propageerisid enda väljamõeldud ukrainlust, saab Venemaa taas ühtseks, võimsaks ja võitmatuks nagu tuhat aastat tagasi Vana-Vene riigi ajal. Pärast seda, Moskva ühtse käe all, slaavi rahva juhtimisel, läheme me järgmisele sõjakäigule, et taastada meie kodumaa piirid, mis, nagu teada, ei lõpe kuskil. Kõik maad, mis meilt on ära võetud, olid kastetud meie esivanemate verega ja välja võideldud arvukates võitlustes sajandite jooksul. Ja kellelegi järele anda me ei kavatse,“ kirjutati Medvedevi kontol.