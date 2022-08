ÜRO peasekretär: maailm on tuumahävingust kõigest ühe valearvestuse kaugusel

Guterres hoiatas tuumarelva leviku piiramise kokkuleppe (NPT) alase konverentsi avamisel New Yorgis, et maailm on silmitsi „tuumaohuga, mida pole nähtud pärast külma sõja haripunkti,“ vahendab AFP.

Viidates Venemaa-Ukraina sõjale ning pingetele Korea poolsaarel ja Lähis-Idas, ütles Guterres, et kardab, et tuumaalamtoonidega kriisid võivad eskaleeruda.

„Täna on inimkond kõigest ühe arusaamatuse, ühe valearvestuse kaugusel tuumahävingust,“ ütles Guterres. „Meil on seni erakordselt palju õnne olnud. Aga õnn ei ole strateegia. Samuti ei ole see kilp geopoliitiliste pingete eest, mis keevad üle tuumakonfliktiks.“

Guterres kutsus riike viima inimkonda uuele teele tuumarelvavaba maailma suunas.

„Tuumarelvade kõrvaldamine on ainus garantii, et neid kunagi ei kasutataks,“ ütles Guterres, lisades, et külastab pommitamise aastapäeval Hiroshimat.

„Praegu hoitakse arsenalides üle maailma ligi 13 000 tuumarelva. Kõike seda ajal, kui leviku riskid suurenevad ja kaitse eskalatsiooni ärahoidmiseks nõrgeneb,“ lausus Guterres.

Jaanuaris lubasid ÜRO julgeolekunõukogu viis alalist liiget – USA, Hiina, Venemaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa – pühenduda tuumarelvade edasise leviku ärahoidmisele. Eile kinnitasid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa seda ühisavaldusega, milles öeldakse, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohiks kunagi pidada.

Kolm riiki võtsid sõna Venemaa kohta, mis teatas veidi pärast Ukrainasse tungimist, et pani oma tuumarelvad valmisolekusse. Moskvat kutsuti austama NPT järgi oma rahvusvahelisi kohustusi.

„Pärast Venemaa provotseerimata ja seadusvastast agressioonisõda Ukraina vastu kutsume me Venemaad lõpetama vastutustundetut ja ohtlikku tuumaretoorikat ja -käitumist,“ öeldakse avalduses.