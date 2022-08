Rahutuste ajal USA Kapitooliumile relva viinud ja spiiker Pelosit ähvardanud mees mõisteti 7 aastaks vangi

„Hr Reffitti keeldumine aegsast tunnistusest, et tema käitumine on ebaseaduslik, on muret tekitav,“ ütles rongkonnakohtunik Dabney Freidrich enne 87-kuulise karistuse määramist. „Ma tahan väga selgelt öelda, et ... mõiste „patrioot“ ühegi õiguspärase definitsiooni järgi ei sobi hr Reffitti käitumine 6. jaanuaril või selle paiku selle mõistega kokku. See on selle sõna vastand. Politseinikud Kapitooliumil on patrioodid nagu ka need, kes võitlesid ja isegi surid, et kaitsta meie demokraatiat, meie õigusriiki ... need, kes olid selles rahvajõugus ei ole. Mitte ainult seda, et nad ei ole patrioodid, vaid nad on otsene oht meie demokraatiale ja neid karistatakse sellisena.“