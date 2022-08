BLOGI | Ukraina armee on Hersoni oblastis vabastanud 53 asulat

Butrõ sõnul on peaaegu kogu vabastatud territoorium venelaste tule all ning elumajade, taristuobjektide, koolide ja muu olukord on katastroofiline. Inimestel naasta ei soovitata, sest see oleks eluohtlik.

„Nad paigutavad peaaegu kõik oma reservid, kõik väed, mis neil on, riigi lõunaossa. Me teame, et vaenlane on ümber paigutanud isegi „kuulsa“ 35. armee, mis oli Kiievi oblastis. Me teame seda suurepäraselt Butša ja teiste Kiievi oblasti linnade järgi. Vaenlane ajab praegu kokku absoluutselt kõik reservid, isegi need, mis ootasid käsku,“ ütles Smirnov.