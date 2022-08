USA tappis Afganistanis droonirünnakus Al Qaida juhi

President Joe Biden andis loa rünnakuks pärast nädalaid kestnud arutelusid oma valitsuse ja peamiste nõunikega, ütles CNNi teatel üks Valge Maja ametnik eile. Ta lisas, et rünnaku ajal ei viibinud Kabulis ühtegi sellega seotud ameeriklast.

Talibani pressiesindaja Zabiullah Mujahid ütles Twitteris: „31. juulil korraldati Kabuli linnas Sherpuri piirkonnas asuvale elumajale õhurünnak“. Hiljem lisas ta, et „intsidendi olemus polnud alguses ilmne“, kuid julgeoleku- ja luureteenistused uurisid juhtunut ning „esialgsete järelduse kohaselt korraldas rünnaku Ameerika droon“.

Mujahidi säutsud ilmusid enne, kui CNN teatas Al Qaida juhi al-Zawahiri surmast. Mujahid kinnitas, et Afganistani islami emiraat „mõistab rünnaku mis tahes ettekäändel hukka ja nimetab seda rahvusvaheliste põhimõtete ja Doha lepingu selgeks rikkumiseks“.

USA presidendi Joe Bideni sõnul oli Ayman al-Zawahiri sügavalt seotud New Yorgi kaksiktornide ründamisega 11. septembril 2001, tookord hukkus terroriaktis 2977 inimest. „Aastakümneid oli ta ameeriklaste vastu suunatud rünnakute juht,“ lisas Biden.

„Nüüd on õiglus jalule seatud ja seda terroristide liidrit enam pole. Inimesed üle maailma ei pea enam tigedat ja sihikindlat tapjat kartma,“ jätkas ta. „USA demonstreerib endiselt meie otsustavust ja suutlikkust kaitsta ameeriklasi nende eest, kes püüavad meile halba teha. Teeme täna õhtul taas selgeks, et ükskõik kui kaua see aega ei võtaks, pole tähtis, kuhu te end peidate, kui olete ohuks meie rahvale, leiab USA teid üles,“ rääkis Joe Biden.