USA tappis Afganistanis droonirünnakus al-Qaeda juhi

President Joe Biden andis loa rünnakuks pärast nädalaid kestnud arutelusid oma valitsuse ja peamiste nõunikega, ütles CNNi teatel üks Valge Maja ametnik eile. Ta lisas, et rünnaku ajal ei viibinud Kabulis ühtegi sellega seotud ameeriklast.

Talibani pressiesindaja Zabiullah Mujahid ütles Twitteris, et „31. juulil korraldati Kabuli linnas Sherpuri piirkonnas asuvale elumajale õhurünnak“. Hiljem lisas ta, et „intsidendi olemus polnud alguses ilmne“, kuid julgeoleku- ja luureteenistused uurisid juhtunut ning „esialgsed järeldused tegid kindlaks, et rünnaku korraldas Ameerika droon“.