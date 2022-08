Venemaal Pihkva oblastis Võbutõ külas elav Ljudmilla kõneleb uhkusega, kuidas tema enda perekonnast on praegu paljud noored mehed Ukrainas sõdimas. „Jumal ei hülga neid, nad naasevad kindlasti koju,“ on ta veendunud. Nii tema kui teised kohalikud on kindlad, et Vladimir Putin ajab õiget asja.