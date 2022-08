Narvat väisanud siseminister Lauri Läänemets: tankimonument võiks olla riigi, mitte kohaliku omavalitsuse asi

„Sõjalise sümboolikaga peaks tegelema Eesti riik,“ märkis Läänemets (SDE). „Tegemist on väga suure tähendusega agressioonisümboliga, mistõttu ei peaks see olema mitte kohaliku omavalitsuse asi, vaid Eesti Vabariigi huvi ja otsus. Valitsus ei saa käituda nii, et las keegi teeb. Kui on olulised ja tähenduslikud asjad, siis peab valitsusel olema otsustusõigus.“