„Mida rohkem moodsaid relvi NATO ukrainlastele annab, seda rohkem venelased rindejoont edasi suruvad... See, mida me teeme, on sõja pikendamine. Me ei peaks olema Venemaa poolel või Ukraina poolel, vaid nende kahe vahel. Seda sõda selles vormis ei saa võita,“ ütles Orbán, kelle sõnul ähvardab Euroopa Liitu sõjamajanduslik stsenaarium kaupade ja tööpuudusega. Ta nõudis jõuliselt, et Euroopa Liit oma strateegia sõja suhtes Ukrainas ümber mõtleks.