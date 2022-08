Hiina hoiatas, et tema sõjavägi ei jää tegevusetult pealt vaatama, kui USA esindajatekoja spiiker Pelosi Taiwanit külastab

Pelosi kantselei teatas eile, et ta juhib kongressi delegatsiooni, kes külastab Singapuri, Malaisiat, Lõuna-Koread ja Jaapanit. Taiwanit, mida Hiina peab enda osaks, ei mainitud, vahendab Reuters.

Hiina välisministeeriumi esindaja Zhao Lijian ütles, et Taiwani külastamine oleks „ränk sekkumine Hiina siseasjadesse“, ja hoiatas, et see viiks „väga tõsiste arengute ja tagajärgedeni“.