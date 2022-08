Kosovo valitsus lükkas pingete leevendamiseks uute reeglite rakendamise edasi

Reeglid pidid jõustuma esmaspäeva südaööl, kuid eile barrikadeerisid etnilised serblased teed ja relvastatud mehed tulistasid protesti märgiks.

Reeglite rakendamine on pärast USA ja Euroopa Liiduga peetud konsultatsioone kuu aega edasi lükatud, teatas BBC.

Kosovo kuulutas iseseisvuse Serbiast välja ühepoolselt 2008. aasta veebruaris pärast aastaid kestnud pingelisi suhteid eri rahvusvähemuste, sealhulgas serblaste ja kohalike albaanlaste vahel. Otsust on tunnustanud USA ja suuremad Euroopa riigid. Samas Serbia, keda toetab liitlane Venemaa, keeldub seda tegemast, nagu ka enamik Kosovo etnilisi serblasi.

Umbes 50 000 inimest, kes elavad reeglina riigi põhjapoolsetes serblaste piirkondades, kasutavad Serbia võimude väljastatud numbrimärke ja keelduvad tunnustamast Kosovo institutsioone.

Kosovo valitsuse otsus kehtestada uued reeglid, sealhulgas asendada serblaste numbrimärgid Kosovo omadega, tõi kaasa ka kokkupõrked. NATO kirjeldas olukorda pingelisena, kuna sajad serblased parkisid veoautod, paakautod ja muud sõidukid kahe olulise piiripunkti lähedal Serbiaga, sundides politseid need piiripunktid sulgema.

Teateid on olnud ka relvastatud meeste tulistamistest, kuigi Kosovo politsei teatel ei ole nad saanud infot vigastustest. Alliansi juhitud missioon Kosovos Kfor teatas, et on valmis sekkuma, „kui stabiilsus on ohus“.

Pingete kasv tõi kaasa ka Kosovo konsultatsioonid USA ja ELi suursaadikutega. USA saadik Jeffrey Hovenier palus Kosovo valitsusel lükata numbrimärgi otsuse täitmine edasi 30 päeva, „kuna näib, et otsuse kohta levis valeinformatsiooni ja arusaamatusi“.

ELi välispoliitika juht Josep Borrell tervitas teadet ja ütles, et eeldab, et kõik teetõkked eemaldatakse viivitamatult. Serbia president Alexandar Vucic märkis samuti, et pärast reeglite edasilükkamist pinged leevenevad.

Sarnased protestid toimusid ka eelmisel aastal numbrimärkide reeglite muutmise ettepanekute pärast.

Pinged Kosovo ja Serbia vahel jätkuvad hoolimata sellest, et mõlemad pooled on võtnud kohustuse alustada ELi toetatud dialoogi, et püüda lahendada pikaajalisi probleeme.