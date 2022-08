Kosovos jõustub karmim piirikord Serbia kodanikele. Kardetakse Serbia jõulisi käike

Et Serbia ei tunnusta Kosovot iseseisva riigina, ei tunnusta nad ka Kosovo passe reisidokumendina. Kosovo peaminister Abin Kurti teatas juunis, et nüüdsest hakkab Kosovo Serbia suhtes samasugust poliitikat rakendama, ent see ajas Serbia presidendi Aleksandar Vucici marru, kirjutab Euractiv.

Vucic väitis, et Kurti valmistub Põhja-Kosovos elavate serblaste vastaseks rünnakuks, pakkumata oma väitele tõestust. Põhja-Kosovo serblased suhtuvad Kosovo iseseisvusesse samamoodi tõrjuvalt, nagu suur enamus Serbia elanikke.

Täna on tulnud mitmeid kinnitamata teateid olukorra ärevnemisest piirkonnas – õhuhäirest Põhja-Kosovos, teede sulgemisest ning ka tulevahetusest piiril. Õhuhäiret ning mõnede teede väidetavalt kohalike poolt sulgemist on kajastanud raadio Vaba Euroopa, ent enamus rahvusvahelisest meediast pole võimalikke pingete kogunemisi kajastanud. Vastuseks äreva info levimisele on Serbia kaitseministeerium teatanud, et Serbia väed ei ole Kosovosse sisenenud.

Aprillis ütles Kosovo president Vjosa Osman intervjuus Eesti Päevalehele, et Aleksandar Vucic kopeerib Vladimir Putini võtteid. „Kui jätkub lepituspoliitika Vučići asjus, kes on omaaegne Slobodan Miloševići propagandajuht, siis ei tasu positiivseid uudiseid oodata,“ ütles Osman. „Kui kuulata tema väljendusviisi, siis see on identne 1990-ndatel kuulduga,“ lisas ta viidates toonasele verisele konfliktile.

Kosovo presidendi kantselei ülem kirjutas täna õhtul Twitteris, et Vucic jäljendab pingete kruvimisel Putinit. „Inforuum täidetakse valedega, mille eesmärk on levitada hirmu. Ta valetab, kui ütleb, et serblasi kiusatakse taga ning esineb sõjaka retoorikaga. Ta kukub selles läbi!,“ säutsus Blerim Vela.